Thiago Nigro mostra antes e depois de emagrecimento: "Não desista"

Thiago Nigro mostra resultado de seu emagrecimento com fotos de antes e depois, e manda recado de incentivo aos seus seguidores; confira!

O empresário e coach Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, passou pelo processo de emagrecimento recentemente, e as mudanças já estão super visíveis. Nesta quinta-feira, 28, o marido de Maíra Cardi compartilhou fotos de seu antes e depois nas redes sociais para mostrar sua evolução na perda de peso.

Em seu perfil oficial do Instagram, o influenciador colocou as fotos lado a lado para comparação. À esquerda, Thiago mostrou que seu rosto já está mais fino, em comparação com outros cliques do passado. Na legenda da publicação, ele ainda falou sobre o processo a fim de incentivar seus seguidores.

"Por que você ainda está aí? Querendo coisas diferentes e fazendo as mesmas coisas? Em algum momento, você vai ter que mudar. Aqui está meu doloroso passo-a-passo - que funcionou: 1. Abra mão do seu ego; 2. Escolha um modelo numa área que você deseja melhorar; 3. Tenha alguém pra te levantar quando você cair - e você vai; 4. Dê o primeiro passo; 5. Não desista; 6. Dê o segundo passo; 7. Não desista; 8. Dê o terceiro passo; 9. Não desista; 10. Faça o que você deveria fazer mesmo nos dias que você não quer fazer; 11. Repita o processo; 12. Colha os frutos; 13. Plante as sementes; 14. Repita o processo; 15. Não desista", escreveu ele.

Por fim, o coach ainda deixou um lembrete para os internautas: "Lembre-se: você não é todo mundo, então não vai chegar onde poucos chegam tendo o apoio da maioria ou fazendo o que todos fazem".

Vale lembrar que sua esposa, Maira Cardi, é coach de emagrecimento. Ao longo dos anos, a ex-esposa de Arthur Aguiar vende métodos para alcançar resultados na perda de peso.

Confira o resultado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

Maíra Cardi e Thiago Nigro saem de prédio às pressas após aviso de incêncio

No último dia 18, Maíra Cardi e o marido Thiago Nigro passaram por um grande susto enquanto realizavam uma reunião em um prédio. Através das redes sociais, o Primo Rico contou que o casal precisou sair às pressas do local por causa de um incêndio.

Em seu perfil oficial no Instagram, o companheiro de Maíra compartilhou o registro do momento em que todos foram avisados sobre o ocorrido. "Estamos no meio de uma reunião aqui e o que está acontecendo, Alice?", questionou Thiago a uma mulher.

"Está tendo um incêndio no gerador do elevador", explicou a moça, arrancando risadas de Maíra Cardi. "Ela vem com essa calma. 'Com licença, vocês podem descer?'", se divertiu a coach de emagrecimento. "Eu preciso estar calma. Não posso deixar vocês nervosos", avisou a funcionária.

Ainda no vídeo publicado por Thiago, é possível observar as pessoas que estavam presentes no local saindo do prédio através da escada de emergência. Enquanto a esposa caminhava na frente, o Primo Rico a seguia segurando sua bolsa e sandálias de salto."Pegando fogo no prédio e a turma zen", escreveu o influenciador no registro compartilhado, mostrando em seguida que o casal estava acima do sexto andar.