Scheila Carvalho mostra barriga trincada durante exercícios de musculação

A dançarina Scheila Carvalho fez um treino para costas, braços e abdômen

A dançarina Scheila Carvalho (49) exibiu sua barriga trincada e seus músculos pelo corpo em vídeos no seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 14.

Nos registros, a eterna 'morena do Tchan' aparece na academia de top e shortinho, fazendo exercícios de musculação para os braços, costas e abdômen.

Scheila Carvalho impressiona ao mostrar corpão durante treino pesado na academia

Scheila Carvalho impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar o seu treino pesado na academia. A dançarina surgiu no vídeo com um look fitness, composto por top e shorts rosa, e fez alguns agachamentos com pesos e outros exercícios para manter seu corpaço.

Ao publicar o vídeo no feed do Instagram, Scheila aproveitou para deixar um recado para os seguidores. "Toma logo uma atitude. Chega de sedentarismo. Chega de procrastinar", escreveu a morena na legenda da publicação.

Os fãs ficaram impressionados com o treino e elogiaram a dançarina. "Musa maravilhosa e inspiradora", disse uma seguidora. "Eita mulherão", escreveu outra. "Uma verdadeira musa maravilhosa", falou mais uma.