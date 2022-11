Scheila Carvalho impressiona ao mostrar corpão durante treino pesado na academia

A dançarina chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpão ao mostrar o treino nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 21, Scheila Carvalho(49) impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar o seu treino pesado na academia.

A dançarina surgiu no vídeo usando um look fitness, um top e um shorts rosa, e fez alguns agachamentos com pesos e outros exercícios para manter seu corpaço.

Ao publicar o vídeo no feed do Instagram, Scheila aproveitou para deixar um recado para os seguidores. "Toma logo uma atitude. Chega de sedentarismo. Chega de procrastinar", escreveu a morena na legenda da publicação.

Os fãs ficaram impressionados com o treino e elogiaram a dançarina. "Musa maravilhosa e inspiradora", disse uma seguidora. "Eita mulherão", escreveu outra. "Uma verdadeira musa maravilhosa", falou mais uma.

Confira o vídeo de Scheila Carvalho treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Scheila posa de biquíni na piscina

Neste domingo, 20, Scheila Carvalho deu um show de boa forma na piscina de sua casa. A dançarina surgiu ao lado de seu cachorro ao aproveitar o dia de sol e esbanjou suas curvas muito saradas enquanto renovava o bronzeado. "Oi minha genteeee! Como tá o domingo de vocês? Me Respondem com emoji", interagiu com os seguidores.

