De biquíni fininho, Scheila Carvalho exibe corpaço mega sarado na piscina: ''Perfeição de mulher''

Aos 49 anos, Scheila Carvalho esbanjou curvas desenhadas em fotos na piscina com o cachorro e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 08h54

A ex-dançarina Scheila Carvalho (49) deu um show de boa forma na piscina de sua casa neste domingo, 20. Ao lado de seu cachorro, ela aproveitou o dia de sol e esbanjou suas curvas muito saradas enquanto renovava o bronzeado.

Em sua rede social, a famosa compartilhou os cliques encantadores ao lado de seu pet aproveitando o momento na beira da piscina e roubou a cena com sua boa forma.

Vestindo um biquíni preto fininho, Scheila Carvalho deixou suas curvas torneadas à mostra e provou ser dona de um tanquinho. "Oi minha genteeee! Como tá o domingo de vocês? Me Respondem com emoji", interagiu com os seguidores.

Nos comentários, a morena logo foi coberta de elogios. "Que fofo", admiraram os internautas os cliques da famosa com seu cachorrinho. "Perfeição de mulher", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Scheila Carvalho arrancou mais elogios ao esbanjar seu corpo mega sarado em um look de calcinha e camiseta amarrada.

Scheila Carvalho ostenta boa forma na piscina; veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Scheila Carvalho posa de look fitness e esbanja silhueta impecável

Scheila Carvalho impressionou os seguidores das redes sociais recentemente ao compartilhar um novo vídeo em que aparece treinando pesado na academia de sua casa.

Na gravação publicada em seu perfil oficial no Instagram, a dançaria apareceu usando um top decotado e uma calça legging, que marca sua silhueta impecável, e mostrou que está focada em manter a boa forma. "Nada de reclamar, foca no resultado!", afirmou a artista na publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!