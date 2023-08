Renata Fan posa na academia e relembra problema grave: "Desafio"

A apresentadora Renata Fan exibiu a boa forma e relembrou o problema que teve na cartilagem do joelho

Renata Fan, de 46 anos, usou as redes sociais neste sábado, 5, para falar sobre sua dedicação a atividade física. A apresentadora do programa Jogo Aberto, da Band, postou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece na academia, usando um top e uma legging preta, e celebrou os dois anos que está focada no treino após descobrir um problema grave na cartilagem do joelho direito devido ao uso do salto alto.

"Dois anos de musculação e aeróbico. Parece pouco, mas significa uma eternidade. Tentei tantas vezes seguir com atividades físicas constantes e sempre desisti ou tinha algo 'mais importante'. Em 04.08.21 definitivamente me encontrei. Um problema grave na cartilagem do joelho direito por usar salto alto desde os 14 anos era a desculpa para não treinar", começou o texto.

Em seguida, a jornalista falou sobre sua evolução no treino e confessou que está orgulhosa pelos resultados que está alcançando. "Com a ajuda do Renato Faccirolli comecei a estabelecer uma rotina de exercícios, depois aumentei a frequência na academia, intensifiquei gradativamente e de maneira saudável as cargas, fui melhorando meu desempenho aeróbico e hoje, tenho orgulho dos pequenos e constantes resultados, da saúde e alimentação mais balanceada e de me motivar. Nunca é fácil, nem sempre estou concentrada, tenho várias incumbências ao longo do dia, gosto de doces e carboidratos, mas nitidamente, evoluí", acrescentou.

Por fim, Renata agradeceu o apoio que sempre recebe para não desistir da atividade física. "Obrigada pela força e pelo apoio oferecidos aqui diariamente! Comecei tarde, aos 44 anos, mas, pretendo seguir assim até quando a jornada chamada vida permitir! Por enquanto, que venha a segunda-feira e mais uma sessão de saúde e desafio!", finalizou.

Renata Fan passa perrengue e tem olho grudado

A apresentadora Renata Fan passou por uma situação inesperada enquanto comandava o Jogo Aberto na Band. Ao vivo, a jornalista protagonizou um perrengue, que inclusive foi notado por alguns telespectadores.

Enquanto estava lendo o teleprompter (aparelho onde aparece o texto) para um merchandising, a comunicadora teve seu olho esquerdo grudado. Isso porque, os cílios dela acabaram fixando um no outro e ela não conseguir separá-los com uma simples piscada. Veja!