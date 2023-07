Ao vivo, Renata Fan passa perrengue e tem olho grudado

Apresentadora Renata Fan passa perrengue por 15 segundos durante o 'Jogo Aberto' ao vivo; veja

A apresentadora Renata Fan passou por uma situação inesperada nesta quinta-feira, 27, enquanto comandava o Jogo Aberto na Band. Ao vivo, a jornalista protagonizou um perrengue, que inclusive foi notado por alguns telespectadores.

Enquanto estava lendo o teleprompter (aparelho onde aparece o texto) para um merchandising, a comunicadora teve seu olho esquerdo grudado. Isso porque, os cílios dela acabaram fixando um no outro e ela não conseguir separá-los com uma simples piscada.

Tentando contorna a situação, Renata Fan olhou para cima, contudo, ela não obteve sucesso e protagonizou o momento incomodo por cerca de 15 segundos ao vivo.

Após os cílios se desgrudarem sozinhos, a gaúcha conseguiu continuar a apresentação, mas o programa foi para os intervalos.

Veja o perrengue de Renata Fan:

🚨Durante o "Jogo Aberto", um cílio da apresentadora Renata Fan grudou ao vivo:pic.twitter.com/wcmzwX6pDV — Luan Carvalho (@Luan84039399) July 28, 2023

Renata Fan zoa Denílson após Belo pagar dívida milionária

O apresentador Denílson surgiu sorridente ao lado de Renata Fan no Jogo Aberto de quarta-feira, 12. Logo na abertura da atração, eles mostraram bom humor ao repercutirem o fim de uma disputa judicial histórica.

É que foi revelado mais cedo que Belo finalmente vai quitar os R$ 7 milhões que deve ao craque. "E quem está chegando é Denílson Show. Está feliz, né, Dedê? Bom dia", disse a apresentadora mostrando a felicidade estampada na cara do amigo.

Ele então entrou na brincadeira. "Dá para ficar mais, dá para ficar mais feliz. Mas tô feliz", afirmou ele. "Dá boa notícia pra todo mundo, deixa o Brasil feliz", insistiu a apresentadora ao vivo durante o programa exibido pela Band.

Denílsonesclareceu que ainda faltam pequenos acordos envolvendo a dívida e que o valor não foi totalmente pago. "Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", disse ele.

