Patrícia Poeta impressiona ao treinar com cabelão: 'Maravilhosa'

Em vídeo, Patrícia Poeta impressiona ao surgir treinando na academia com os cabelos soltos e look arrasador; veja o momento

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou que é deslumbrante até treinando. Nesta quarta-feira, 29, a jornalista postou um vídeo se exercitando na academia e chamou a atenção ao surgir com os cabelos soltos.

Dona de fios longos, a comunicadora global apareceu treinando os membros superiores na academia com muito estilo. Usando um look fitness elegante e com o cabeo feito após o trabalho, Patrícia Poeta roubou a cena no local.

"Vambora malhar! Queimar as calorias do fim de semana! Foram muitas", disse ela na legenda. Nos comentários, os seguidores admiraram a famosa. "Vai ficar ainda mais linda", falaram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta revelou ao postar uma foto em sua rede social que está montando um novo cantinho em São Paulo. É bom lembrar que ela se mudou para a cidade após assumir o comando do Encontro.

Quem é o filho de Patrícia Poeta?

O filho de Patrícia Poeta aprendeu a tocar sozinho guitarra, baixo, violino, piano, teclado e sintetizador. Ele se formou em produção musical na Los Angeles College of Music e, de volta ao Brasil, montou sua própria gravadora, chamada Tha House Company. Além disso, em seu trabalho como produtor musical ele já chegou a produzir a trilha sonora da nova temporada de Arcanjo Renegado.

Hoje, o artista acumula mais de 80 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ele costuma compartilhar fotos e vídeos de seu trabalho, como quando fez uma música com Tati Quebra Barraco (43), momentos de descontração envolvendo música e também registros praticando surfe, esporte radical que faz.

Ele se identifica como Poeta no Beat nas redes sociais, e não costuma mostrar momentos ao lado da mãe, Patrícia Poeta, ou do pai. Apesar disso, famosos e colegas de profissão comentam em suas publicações. Em um registro compartilhado enquanto viajava pela ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, Mari Bridi (38) elogiou o produtor musical.

"Eu olho e penso: 'Peguei no colo' que me leva a pensar 'estou ficando velha' que aí resulta em 'como o tempo passa e como o Pipo virou uma cara incrível'", escreveu a filha da jornalista Sônia Bridi (59). Em novembro do ano passado, ele compartilhou uma publicação em homenagem ao pai, o parabenizando por participar da 50ª cerimônia do Emmy.