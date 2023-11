Mudou? Patrícia Poeta faz foto e revela: 'Meu novo cantinho'

Em sala de estar, Patrícia Poeta faz foto e revela que está cuidando de seu novo lar em São Paulo, cidade que está morando após assumir o 'Encontro'

A apresentadora Patrícia Poeta acabou revelando nesta quinta-feira, 23, que está com um novo cantinho em São Paulo. Em sua rede social, a jornalista, que se mudou para a cidade desde que assumiu o comando do Encontro, compartilhou a novidade.

Toda sorridente, a comunicadora global apareceu sentada em um sofá branco em uma sala com decoração sóbria. A famosa então comentou sobre estar no novo lugar para arrumá-lo, deixando a entender que estava preparando para sua mudança.

"Cuidando do meu novo cantinho em SP", escreveu a jornalista na legenda. Nos comentários, a irmã dela, Paloma Poeta, apresentadora da Record TV, já se mostrou ansiosa para visitar. "Quero conhecer! Que que vc vai preparar pra mim?", perguntou ela.

Nos últimos dias, Patrícia Poeta fez um desabafo no Encontro ao contar as dificuldades de saúde que seu pai, Ivo Barcellos, está enfrentando. "Isso é realmente importante… Eu até comentei aqui com o pessoal do ‘Encontro’ que estou passando por isso dentro de casa. O meu pai está perdendo boa parte da visão. Ele mesmo comenta sobre isso e fala sempre para eu me cuidar”, disse.

Irmã de Patrícia Poeta ganha programa na televisão

A irmã de Patrícia Poeta, Paloma Poeta, terá um novo programa na Record TV. Há anos na emissora, a jornalista agora terá sua atração na filial do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na página da empresa em outubro.

Além de trabalhar no formato, ela também já chegou a substituir Carolina Ferraz no comando do Domingo Espetacular. Agora, a comunicadora terá sua própria atração. "Preparados para mergulhar na maravilha carioca? O Rio Bom Demais estreia na #RecordTVRio neste sábado (28/10) às 13h. Não perca essa dose de energia direto do Rio de Janeiro", anunciaram a novidade.