Nicolas Prattes exibe shape impecável ao se exercitar na orla da praia

Mocinho da nova novela das sete, Nicolas Prattes exibe físico impressionante durante treino ao ar livre no Rio de Janeiro

Quem passeou pela Barra da Tijuca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 03, teve a sorte de esbarrar com o ator Nicolas Prattes! Em um momento raríssimo em público, o ator, que costuma ser discreto em sua vida pessoal, foi flagrado colocando o shape em dia em um treino intenso na orla da praia carioca!

Nicolas, que dará vida ao mocinho 'Miguel' na próxima novela das sete na Globo, ‘Fuzuê’, provou que está levando a rotina de exercícios para seu novo papel a sério! Sem camisa, o ator exibiu o físico impecável, com o abdômen trincado e os braços fortes enquanto se exercitava em um aparelho na praia.

Estiloso, o namorado da dentista Luiza Cáldi também surgiu com alguns acessórios diferentes do que estamos acostumados a ver nas telinhas. O intérprete de Miguel, um advogado certinho na nova trama da emissora, desfilou pela orla carioca com um boné branco e um óculos de sol espelhado, além de uma corrente de ouro.

Nicolas Prattes treina ao ar livre no Rio de Janeiro - Fotos: Dilson Silva/AgNews

Vale lembrar que antes de ser escalado para ‘Fuzuê’, o ator acumulou sucessos na Rede Globo! Nicolas deu vida ao 'Diogo' em ‘Todas as flores’, e recentemente, estreou em ‘Vicky e a Musa’, série do serviço de streaming da emissora. A partir de 14 de agosto, os fãs o assistirão ao lado de Edson Celulari, Lilia Cabral e Marina Ruy Barbosa às sete horas.

Nicolas Prattes entrega segredos de mocinho de Fuzuê:

Em entrevista à CARAS Brasil, Nicolas Prattes abriu o jogo sobre a nova novela da Globo e contou sobre as expectativas para a trama, além de revelar alguns segredos do que o público pode esperar. "Ele é um herói porque ele não desiste de mostrar o amor dele, mas ele também não é trouxa.", o ator entregou mais detalhes.