Nicolas Prattes entrega segredos de mocinho de Fuzuê: 'Um herói'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nicolas Prattes celebrou personagem em Fuzuê

Pela primeira vez fazendo uma novela de comédia na televisão, o ator Nicolas Prattes não esconde a empolgação em dar vida ao mocinho de Fuzuê, Miguel. Em entrevista à CARAS Brasil, o galã contou sobre as expectativas para a novela e revelou segredos do que o público pode esperar. "Ele é um herói porque ele não desiste de mostrar o amor dele, mas ele também não é trouxa."

O artista, que antes da estreia de Fuzuê pode ser visto também na trama de Todas as Flores , garante que o público irá se divertir com seu novo personagem. "É uma novela para se divertir e esquecer do mundo real, ir em busca desse tesouro com a gente. É a novela que mais estou me divertindo, de todas as que eu já fiz."

Na história, Miguel é um dos filhos de Nero (Edson Celulari) e é visto como o sucessor para cuidar da loja Fuzuê. Porém, ele decidiu ir morar em Portugal para seguir seus próprios caminhos e, quatro anos depois, retorna ao Brasil e se apaixona por Luna (Giovana Cordeiro).

"Era tudo o que eu queria, ainda mais depois de Todas As Flores. Queria leveza. O jornal que antecede e vem depois da novela, se você espreme sai sangue. Então a novela das 19h tem essa responsabilidade de trazer leveza para a vida do espectador."

O artista ainda revela que tem algumas semelhanças com o personagem. Um ponto que chama bastante atenção, na visão de Prattes, é o fato de Miguel usar óculos, assim como ele usa por trás das câmeras também. "As pessoas que usam óculos de fato pensam: 'Ué, ele usa óculos? Ele não é o mocinho?'. Mas uma coisa não separa a outra."

Além disso, ele ainda afirma que, assim como Miguel, ele também é amoroso e presa muito pela família. "Eu sou movido pelo amor, sou taurino. Sou apaixonado, dengoso. Sou um apaixonado pela vida, pela minha família, pelos meus cachorros e pela minha namorada. Meu tesouro é a minha família, assim como o do Miguel. Ele só anida não descobriu."

O artista ainda afirma que nunca havia feito trabalhos voltados para comédia na TV, apenas nos teatros. "É um universo que eu estou descobrindo, mas um texto bom é tudo o que o ator quer. Eu estava há cinco anos sem fazer uma obra tão grande quanto uma novela na TV aberta", completa.

CONFIRA FOTOS DE NICOLAS PRATTES, MIGUEL DE FUZUÊ: