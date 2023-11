Na academia, Viviane Araújo ostenta abdômen duríssimo

De look fitness, Viviane Araújo ostenta corpaço mega torneado após o treino e impressiona com resultados

A atriz Viviane Araújo impressionou ao registrar mais um momento na academia. Nesta quarta-feira, 01, a musa de Carnaval fez uma selfie no espelho após o treino e chamou a atenção com seus últimos resultados.

Após alguns meses da lipoaspiração e de um ano do nascimento de seu filho, Joaquim, a famosa provou que está com tudo durinho. De top e calça de ginástica, a musa esbanjou suas curvas musculosas.

De barriga de fora, Viviane Araújo mostrou que seu abdômen está bem retinho, duro e com a cinturinha marcada. "Treino concluído", escreveu ela.

Ainda nos últimos dias, a mamãe de Joaquim parou tudo ao surgir sambando na academia ao lado de sua personal trainer, profissional que treina ela, Jojo Todynho e a atriz Mel Maia. Na ocasião, a musa de Carnaval surpreendeu com as curvas mais secas.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Antes do filho completar um ano de vida, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas.