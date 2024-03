Mel Maia exibe corpão definido na academia e encanta web: "Musa fitness"

Mel Maia atualiza suas redes sociais e exibe corpão definido durante treino pesado na academia e encanta seus seguidores; confira os cliques!

A atriz Mel Maia deixou seus seguidores babando com novos cliques encantadores em suas redes sociais. Nesta sexta-feira, 22, a artista publicou novas fotos após treino pesado na academia e exibiu seu corpão definido para a web.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu com um conjunto básico de academia, que deu destaque para seus braços musculosos e suas tatuagens impecáveis. Nos cliques, Mel fez caras e bocas para o espelho, fazendo com que seus fãs rasgassem elogios nos comentários.

"Meu Deus!!!!!!! Linda demais", escreveu sua mãe, Debora Maia. "Perfeita meu amor", declarou seu namorado, João Maria Pereira, com quem assumiu relacionamento recentemente. "Nossa, se não é perfeita nem sei o que é", disse um internauta. "Musa fitness", declarou outro. "Maravilhosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia gasta R$ 10 mil ao ser parada na imigração

No último dia 19, Mel Maia passou um perrengue ao voltar de Marrocos para Portugal com seu namorado, João Maria Pereira. Ela contou sobre a situação difícil em seus stories nos últimos dias e revelou que precisou gastar cerca e R$ 10 mil para se livrar do ocorrido.

Segundo a artista, ela foi parada na imigração em Portugal e o funcionário no local a barrou ao ver que ela não tinha passagem comprada para o Brasil. Estranhando que Mel não tinha um bilhete com data marcada para retornar ao seu país, o agente não queria liberá-la.

Com isso, ele fez a atriz comprar uma passagem na hora para provar o que estava dizendo. "Como sou espaçosa, gosto de um conforto, comprei excutiva. Foi R$ 10 mil de passagem só de ida. Apresentei para ele e ele: 'Compraste 1 mil em passagem?'. E eu: 'Não, querido, você deve ter visto errado, acabei de gasta R$ 10 mil em passagem", comentou como ocorreu o episódio tenso.