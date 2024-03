Mais magro, Rodrigo Santoro detalha mudança física extrema: “Objetivo era secar”

Aos 48 anos, Rodrigo Santoro descreve processo de emagrecimento intenso e revela que chegou a reduzir gordura corporal até 8%

Quem assistiu a nova temporada da série ‘Bom dia, Verônica’ ficou impressionado com a transformação de Rodrigo Santoro. Para encarnar o personagem 'Jerônimo', o ator embarcou em um processo de emagrecimento intenso e chegou a reduzir sua gordura corporal para 8%. Aos 48 anos, ele não escondeu os desafios da mudança extrema.

Em entrevista à GQ, Rodrigo lembrou que já passou por transformações físicas para dar vida a outros personagens. No entanto, seu metabolismo não é mais o mesmo e por isso, ele encarou um processo intenso para chegar na forma física perfeita: “Foram duas horas de exercícios físicos por dia. Cumpri dieta rigorosa, de baixíssimo carboidrato”, detalhou.

“O objetivo era secar, com algo na faixa de 8% de gordura corporal. E eu não tenho mais 26 anos, mas 48, então fica mais desafiador", contou Santoro, que também lembrou de antigos papeis: “Já tinha passado por processos semelhantes, por exemplo, em '300', com muita hipertrofia, em 'Heleno', quando perdi massa magra - o que nem foi saudável", ele destacou.

Apesar do processo intenso, Rodrigo afirmou que não foge de desafios e se adapta bem às mudanças impostas pelo trabalho: "O segredo da dieta é não quebrá-la, o que consigo quando há um objetivo profissional. Meu pai é italiano, então amo massa, gelato, doce. Porém, no geral, me alimento bem, de uma forma mais natural. Tenho prazer nisso”, contou.

“Fico muito atento com minha saúde. Meu corpo, além de ser o corpo que habito, é minha ferramenta de trabalho", assim declarou o marido da atriz e apresentadora Mel Fronckowiak, que ainda detalhou algumas das atividades praticadas para conquistar o físico de Jerônimo: “Viciei em tênis. Comecei a jogar há um ano”, ele revelou.

“Não mostrava muito interesse até experimentar e entender quanto a modalidade demanda da mente. É um desafio constante. Estou muito empolgado, faço aula, jogo com os amigos. No tênis, assim como no surf, você precisa estar presente, algo que meu ofício também pede o tempo todo", disse o ator, que costumava praticar surf na juventude.

Por fim, Rodrigo contou que pratica outros exercícios para ajudar na saúde emocional e que também conta com o apoio da arte: "Além do esporte, curto praticar ioga, meditar e permanecer em meio à natureza. Faço terapia há muitos anos. Tento manter a ansiedade em um lugar que me jogue para frente, sem me dominar”, finalizou.

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak curtiram Carnaval no Brasil:

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak surpreenderam ao fazer uma rara aparição pública com sua filha, Nina, de apenas seis anos. Discretíssimos em sua vida pessoal, o casal de atores abriu uma rara exceção e compartilhou registros do Carnaval. Eles curtiram a folia em uma festa nas ruas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.