Juju Salimeni revela que não gosta de fazer academia e dieta: 'Odeio'

Sincera, Juju Salimeni revela que não gosta de obrigações de vida fitness, mas que realiza todas

Engana-se quem pensa que a apresentadora Juju Salimeni ama fazer academia e seguir dieta, sem comer coisas que gosta muito. Sincera, a ex-panicat abriu o jogo com seus seguidores nesta terça-feira, 21, sobre o assunto ao receber perguntas sobre sua vida fitness.

Dona de um corpo sarado e bem musculoso, a famosa vive carregando marmitas e pegando pesado na musculação. Contudo, a artista comentou que não ama treinar e que não come o que ama sempre para manter as curvas do jeito que estão.

"Eu nunca gosti e com o passar dos anos fui deixando mais ainda de gostar. Na minha opinião academia é algo que você vai por disciplina, não por prazer ou divertimento. Quem que gosta de sofrer levantando peso? Eu odeio! Eu gosto o que vejo no espelho, então faço pelo resultado e pela saúde. Nem tudo que a gente faz na vida é prazeroso e a gente gosta. Tem coisa que simplesmente tem que ser feito e ponto", esclareceu seu posicionamento.

Em seguida, a musa falous sobre seguir uma dieta rigída. "Não como nada que tenho vontade. To sempre com fome e conto os dias pra refeição livre da semana. Quando viajo eu dou uma soltada e comol algumas coisas diferentes, mas no dia a dia não como nada além de arroz, frango, legumes e ovos. É meu estilo de vida e tem que ser assim pra chegar no meu objetivo", explicou sua motivação.

AInda nesta terça-feira, 21, Juju Salimeni deu sua opinião sobre o posicionamento de Jojo Todynho em relação ao seeu ex-marido, Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15.

Juju Salimeni revela problema na pele

Juju Salimeni revelou que sofre com um problema de pele em certas fases de sua vida. A famosa fez um desabafo em seus stories e mostrou como está uma região do corpo com a doença.

A ex-panicat então comentou sobre sua luta contra a psoríase. Juju Salimeni tirou uma foto de suas pernas e exibiu a mancha vermelha sem filtro. "Fazia muito tempo que eu não tinha lesões de psoríase. Antigamente, eu vivia o tempo todo machucada assim nos braços, pernas e colo e disfarçava com maquiagem", começou.

A artista então falou sobre o psicológico fazer as lesões aparecerem. "A minha psoríase é causada por estresse e ansiedade. Geralmente, eu fico assim quando acontece algum problema muito tenso", comentou.

"Hoje em dia eu tô ótima, mas acredito que o que desencadeou foi toda a tensão para minha volta ao carnaval. Tive que fazer uma preparação para a apresentação e estava há anos sem sentir essa emoção", revelou o possível motivo.