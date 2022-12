Gracyanne Barbosa se descabela e grita ao treinar pesado: ''Impossível''

Musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao 'perder a linha' durante treino muito pesado

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou nesta segunda-feira, 12, ao compartilhar um novo vídeo treinando. Em sua rede social, ela publicou o registro fazendo musculação com a ajuda de um profissional e chamou a atenção.

Isso porque, a esposa do cantor Belo (48) apareceu descabelado e até fazendo barulhos ao agachar com bastante peso no aparelho de agachamento livre.

Acostumada a ficar plena na academia e sem demonstrar reação, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao surgir "perdendo a linha" por pegar mais forte do que está acostumada.

"Treinão com meu parceiro @lucasdomingues.treinador no comando do @xncarlos que extraiu nosso melhor, trabalhando nossa mente e mostrando que o impossível é só uma questão de opinião. O incentivo de um profissional, faz toda diferença e nos ajuda a ir muito além do que imaginamos, a última série por exemplo era uma repetição máxima, eu fiz 10! O segredo do sucesso, é saber que ninguém chega a lugar nenhum sozinho!", contou ela sobre ter sido acompanhada.



"E pra vocês saberem esse treino foi sábado as 7am e quando o despertador tocou as 6 eu não queria levantar, estava exausta e meu corpo pedindo mais 1 h de sono, mas meu compromisso sempre vence

Então se der preguiça, VAI COM PREGUIÇA MESMO!", falou sobre ter motivação e foco.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a musa fitness. "Quero treinar assim", disseram. "Mulher maravilha", brincaram outros sobre a força da famosa.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa ficou surpresa ao subir na balança e perceber que havia aumentado seu peso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Sem calcinha, Gracyanne Barbosa mexe bumbum GG freneticamente: ''Isso é Brasil''

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez mais uma de suas dancinhas em dia de jogo do Brasil! Na segunda-feira, 05, a famosa se gravou rebolando com um look verde e amarelo e chamou a atenção com suas curvas turbinadas.

No registro, a esposa do cantor Belo apareceu com um roupão e logo após tirar a peça, ela também retirou a camisa da Seleção para dançar mais livremente.

Vestindo uma roupa fitness bem colada em verde e amarelo, Gracyanne Barbosa virou de costas e chocou com seu bumbum GG mexendo freneticamente para a câmera.

