Gracyanne Barbosa escandaliza com barriga muito sarada e revela segredo: ''Desistir não''

Musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar músculos da barriga e falou o que fez para conquistá-los

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 09h34

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) resolveu falar sobre a sua barriga desenhada e cheia de gominhos. Nesta segunda-feira, 03, ela compartilhou um vídeo exercitando o abdômen na academia e comentou sobre como construir os músculos da região.

No registro, a esposa do cantor Belo (48) apareceu usando um conjuntinho de ginástica e impressionou ao mostrar sua força ao surgir pendurada levantando as pernas para trabalhar o abdômen.

"Quinta-feira, fiz uma caixinha de perguntas, umas das coisas que mais li foi “eu não consigo” e muita gente falando sobre o desânimo, que não deixa manter o foco. Como sempre falo, quando queremos, acreditamos e nos dedicamos o “eu não consigo” se torna “já estou conseguindo um passo de cada vez”", começou dizendo.

E deu mais dicas. "Saiba esperar o tempo certo, tenha calma, paciência, persistência, jogue fora todos aqueles sentimentos, que causam bloqueios e te impeçam de seguir... Ahhhh se eu tivesse desistido lá atrás, quanta coisa seria diferente hoje, mas desistir não faz parte dos meus dias", contou sobre ter continuado o processo.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com a boa forma da influenciadora. "A mais braba", disse. "Só não faço igual, porque não tenho esse boné", brincaram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 03, Gracyanne Barbosa fez a temperatura subir ao abaixar a calça e mostrar estar sem roupa íntima para fazer seus exercícios de cardio em casa.

