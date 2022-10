Abaixando a calça, Gracyanne Barbosa quase revela demais ao surgir sem calcinha

Gracyanne Barbosa fez a temperatura subir ao fazer selfie sem roupa íntima após se exercitar muito

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 09h49

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) começou a semana nesta segunda-feira, 03, subindo a temperatura em sua rede social ao compartilhar uma de suas selfies ousadas após seu cardio matinal em casa.

Usando roupa de ginástica, a esposa do cantor Belo (48) chamou a atenção ao surgir abaixando a calça e exibindo sua marquinha de biquíni de fita sem calcinha.

Dispensando a roupa a íntima para queimar as calorias no aeróbico, a influenciadora fitness causou ao exibir suas curvas saradas bem suadas. "Cardio", disse ela ao completar a atividade.

Essa não é a primeira vez que a famosa chama a atenção com suas selfies pós-cardio. Com frequência, musa fitness compartilha os cliques quase sem roupa e toda suada nos stories deixando a todos chocados com sua boa forma.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa impressionou ao exibir seu alongamento intenso. De bumbum para cima, ela mostrou como faz para ter bastante mobilidade.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo de alongamento exibindo parte íntima

Nos últimos meses, Gracyanne Barbosa causou ao publicar um vídeo fazendo um alongamento ousado. De cabeça para baixo, bumbum para cima, ela deixou sua parte íntima em evidência e deu o que falar com o registro na rede social viralizando com o vídeo.

