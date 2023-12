Gloria Pires chama a atenção ao treinar na academia

Em academia normal, Gloria Pires chama a atenção ao surgir treinando com muito charme e plenitude; veja o vídeo do momento

A atriz Gloria Pires chamou a atenção ao postar um vídeo treinando em uma academia nesta quinta-feira, 14. Diferente de muitos famosos, que se exercitam em casa, a global apareceu em meio ao público se movimentando.

Cheia de estilo e classe, a mãe de Cleo Pires esbanjou elegância ao realizar os exercícios no local. A artista de Terra e Paixão gravou o treino e inspirou os internautas a também cuidarem da saúde com musculação.

"O intuito, além de inspirar outras pessoas a terem uma rotina de atividade física, é mostrar que a evolução se faz diariamente, com disciplina e cuidados. Bom treino", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a musa. "Musa fitness", falaram os fãs.

Aos 60 anos, Gloria Pires falou sobre como superou a crise da idade em entrevista à CARAS. "Eu estou viva, em paz, realizada profissionalmente e pessoalmente. Durante a vida, criei algumas angústias, planejando concretizar planos e mais planos... acho que é assim com a maioria das pessoas, nunca estamos totalmente em paz. Aos 60, eu estou com ótima saúde para realizar, para viver", explicou.

Gloria Pires vai se aposentar? Atriz revela próximos desejos após sair da Globo

A atriz Gloria Pires já está de olho em seus próximos passos na profissão. Ela encerrou o contrato fixo com a Globo depois de mais de 50 anos de parceria e vai se despedir da emissora após o fim da novela Terra e Paixão, atual trama das 9. Em entrevista à Revista CARAS, a artista contou que não considera que este momento é um adeus para a Globo e diz que quer buscar novos desafios atrás das câmeras.

"Não vejo como um adeus, e sim como um até breve. Tenho uma relação sólida e bem-sucedida com a empresa, uma história feliz! Mudou o modelo de contrato e a maior diferença é que poderei transitar por outros lugares. A TV Globo será um desses lugares", afirmou ela.

Então, ela contou que tem o desejo de ser diretora de projetos de audiovisual. "A beleza desta profissão é que ela pode durar enquanto a chama estiver acesa. Levei muito tempo para encontrar o prazer e me divertir no meu trabalho. Existia uma tensão, uma cobrança minha comigo mesma. Tenho feito cada vez mais projetos que são do meu interesse. E tenho o desejo de estar na direção também", contou. Leia a entrevista completa aqui.