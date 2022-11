Gabriela Pugliesi volta a praticar musculação quase um mês após dar à luz

Gabriela Pugliesi está usando uma fita na barriga para melhorar inchaço, postura, dores e hematomas

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi (37) voltou a fazer exercícios físicos nesta terça-feira, 29, após dar à luz seu primeiro filho, Leon, do relacionamento com o rapper Tulio Dek (37).

Gabriela postou vídeos em seu perfil no Instagram, nos quais pedala na bicicleta e mostra o físico. "28 dias depois. Vim de fralda e tape, mas vim. Recuperando a dignidade aos poucos", contou ela.

"Continuo usando fralda, bem digna, e tape. Mas, nossa, que delícia dar uma suadinha, gente. Quase um mês depois, estou voltando aos poucos", completou.

Ela também explicou o que era a faixa que ela usava na barriga. "Ajuda muito a desinchar, melhora postura, dor, roxos. É ótimo para o pós-operatório também", disse.

Por fim, Gabriela falou sobre as fraldas. "Antes do parto, a gente fala 'credo, vou ter que ficar usando fralda'. Eu era assim mas estou apegadíssima nas fraldas", admitiu.

Gabriela Pugliesi volta a malhar 28 dias após dar à luz. Foto: Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi mostra semelhança entre Túlio Dek e o filho: "Iguais"

Neste domingo, 27, Gabriela Pugliesi compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma foto de Túlio Dek com o filho do casal, Lion, que nasceu no dia 2 de novembro.

Ao dividir o clique em que o artista plástico aparece com o herdeiro no colo e segura a mão do bebê, a influenciadora digital aproveitou para falar sobre a semelhança entre os dois.

"E as entradas da testa iguais?", observou a mamãe de primeira viagem, que em seguida se declarou para eles. "Que amor imenso eu sinto por vocês @tuliodek e Lion", completou ela.

Os seguidores elogiaram o clique e concordaram que os dois se parecem muito. "Que foto linda", disse um internauta.

"Eles são iguais como um todo, você só guardou no forninho", afirmou uma seguidora. "Lindos. Ele é a cara do pai", comentou outra.