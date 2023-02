Flávia Alessandra faz treino em balanço de sua cobertura e chama a atenção: ''Que corpão''

Aos 48 anos, Flávia Alessandra deu show de boa forma ao treinar na área externa de seu apartamento luxuoso

A atriz Flávia Alessandra (48) mostrou que não arranja desculpas para fazer seu treino. Nesta terça-feira, 07, a famosa compartilhou um vídeo se exercitando na área externa da cobertura de seu apartamento, no Rio de Janeiro, e impressionou não apenas com sua boa forma, mas também com a decoração de sua casa.

Usando um look fitness estiloso, com recortes, a esposa de Otaviano Costa (49) esbanjou sua silhueta sarada enquanto fazia um treino adaptado. Ao descobrir que não tinha uma bola, ela resolveu usar o balanço que fica perto de sua piscina.

A atriz então acabou mostrando seu corpaço escultural na decoração luxuosa de seu lar. "Autocuidado é tudo, e #UtreinoDaFlávia de hoje, que era para ser com bola, foi com balanço! Quem aí já treinou no parque?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo encheram a artista de elogios. "Super gata", admiraram os fãs. "Que corpão", exclamaram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 06, Flávia Alessandra arrancou mais elogios ao exibir seu tanquinho em um look vermelho arrasador.

Veja o vídeo de Flávia Alessandra treinando em casa:

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa e largou tudo

A atriz Flávia Alessandra participou do podcast, Pod Delas e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa.

Segundo a loira, ela não o conhecia nem acompanhava o trabalho do amado na época. Ao ser chamada para apresentar um evento ao dele em um navio foi então que teve a oportunidade de conhecê-lo melhor a ponto de se apaixonar.

"A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.