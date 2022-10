Ex-BBB Larissa Tomásia sensualiza em vídeo de top decotado: "Mulherão"

A ex-BBB Larissa Tomásia chamou atenção ao surgir dançando com look de academia antes do treino

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 16h46

Larissa Tomásia (26) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir dançando na tarde desta quinta-feira, 13.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a ex-participante do BBB 22 surgiu usando uma legging branca e um top decotado, enquanto fazia uma coreografia antes do treino. "Por aqui já vamos começar os treinos hahaha", escreveu ela na legenda da publicação.

A publicação da ex-BBB chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Que perfeita", escreveu outra. "Um corpo é um corpo", observou uma internauta. "Mulher do céu, que mulherão", falou uma fã.

Confira o vídeo de Larissa Tomásia dançando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Tomásia (@larissatomasia)

Look ousado

Recentemente, Larissa Tomásia apostou em um look curtinho para a noite e exibiu o corpo escultural. Através de seu perfil no Instagram, ela compartilhou duas fotos mostrando o seu look para curtir a noitada: um macaquinho preto com detalhes e recortes na área da barriga, além de contar com um decote poderoso.

