Ex-BBB Larissa Tomásia impressiona ao exibir corpo musculoso

A ex-BBB Larissa Tomásia chamou a atenção dos fãs ao exibir o corpo musculo durante treino na academia

Larissa Tomásia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao postar um video do seu treino. A ex-participante do BBB 22, da TV Globo, compartilhou um vídeo realizando alguns exercícios na academia, e seu corpo musculoso impressionou.

Para o treino de superiores, a influenciadora digital surgiu usando um cropped e uma calça legging. O look fitness deixou em destaque sua cintura fininha e suas pernas torneadas. Ela também fez algumas poses para mostrar os músculos dos braços.

"Início de semana, e é claro que eu não poderia deixar de postar um SUPER treinão, para a gente começar a semana daquele jeito hahaha. Ps: já salva o treino", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o corpo musculoso da influencer nos comentários. "Você está a cada dia mais definida", observou uma seguidora. "Musa. Uma inspiração", escreveu outra. "Simplesmente perfeita", falou uma fã. "Mulher, tua costa está linda", afirmou mais uma. "Adoro o seu foco", disse uma admiradora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Tomásia (@larissatomasia)

Perrengue em encontro

Larissa Tomásia surpreendeu seguidores ao comentar sobre um encontro inusitado. A história do date que terminou em perrengue foi contada pela ex-BBB no podcast 'Posso mandar áudio?', apresentado por Dani Calabresa. A participante do BBB 22 comentou que decidiu dar uma chance a um seguidor que tentava havia dois anos sair com ela.

Após um mês conversando, Larissa e seu seguidor decidiram sair para um jantar e após ela pedir uma entrada, o perrengue começou. "Eu não sabia que ele era alérgico, e ele também não me contou. O menino começou a coçar a garganta, começou a coçar a orelha, começou a ficar vermelho. Fui bater no hospital com o menino e esperei ele ser medicado", relembrou. Confira o perrengue completo!