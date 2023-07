Ex-BBB Larissa Tomásia surpreende ao contar sobre perrengue em encontro: “No hospital”

A ex-BBB Larissa Tomásia contou em podcast sobre encontro com seguidor que acabou terminando em perrengue

Nesta quarta-feira, 5, Larissa Tomásia surpreendeu seguidores ao comentar sobre um encontro inusitado. A história do date que terminou em perrengue foi contada pela ex-BBB no podcast “Posso mandar áudio?” apresentado por Dani Calabresa.

A participante do BBB 22 comentou que decidiu dar uma chance a um seguidor que tentava havia dois anos sair com Larissa. A influenciadora comentou que o admirador era insistente com os pedidos. Até que a morena cedeu: “Ai esse menino é tão insistente, é brasileiro mesmo! Vou dar uma chance”.

A coordenadora de marketing ainda comentou que o seguidor fazia comentários muito estranhos sobre sua aparência. “Ai gente, as patinhas dela, como estão lindas”, disse Larissa lembrando de um elogio bizarro deixado pelo admirador.

Além dos comentários estranhos e insistência, Larissa ainda se surpreendeu, negativamente, no encontro com seu seguidor. “No Instagram ele era mais bonito”, confessou a participante que entrou no BBB 22 pela Casa de Vidro.

Após um mês conversando, Larissa e seu seguidor decidiram sair para um jantar. No encontro a dois, o admirador falou para a ex-BBB pedir algumas entradas no restaurante, e foi aí que o perrengue começou. A musa pediu uma entradinha com amêndoas. “Eu não sabia que ele era alérgico, e ele também não me contou”.

“O menino começou a coçar a garganta, começou a coçar a orelha, começou a ficar vermelho”, lembrou Larissa sobre a reação alérgica do pretendente. As coisas pioraram a ponto de Larissa ter que acompanhá-lo para um hospital: “Fui bater no hospital com o menino e esperei ele ser medicado”.

Surpreendentemente, o perrengue não parou por aí e a história do encontro inusitado de Larissa teve um desfecho ainda mais curioso. “Depois de muitas horas no hospital, ele me deixou em casa. Depois de tudo, o menino ainda foi pedir um beijo e ainda pediu para eu transferir metade da conta [do restaurante]”, lembrou Larissa rindo da situação.

Desabafo!

Recentemente, a campeã do BBB 23 Amanda Meirelles fez um desabafo em suas redes sociais em relação aos rumores de affair com o lutador Antônio “Cara de Sapato”.

“Acho muito triste quando vejo uma notícia diminuindo uma mulher e resumindo ela a um homem”, disse a médica sobre os rumores que a dupla estaria namorando e sobre a insistência de alguns fãs ao tentarem fazer com que os amigos se tornem um casal.