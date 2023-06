De top, namorada de Neymar exibe barriguinha de grávida na academia: "Crescendo"

Bruna Biancardi, namorada de Neymar, encantou os seguidores ao exibir a barriguinha de grávida após treino na academia

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 13, ao compartilhar um vídeo em que exibe sua barriguinha de grávida após o treino na academia. Ela está à espera de seu primeiro filho, fruto de seu namoro com o jogador Neymar Jr.

No vídeo postado nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem surgiu usando um conjunto esportivo roxo, enquanto posava em frente ao espelho. O look escolhido por ela deixou em destaque sua barriguinha. "Crescendo", escreveu a influencer na legenda.

Biancardi anunciou a gravidez em abril após diversos rumores. Na ocasião, ela postou nas redes sociais algumas fotos em que Neymar aparece beijando sua barriga e falou sobre a alegria de esperar um bebê com o amado.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você. "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei" - Jeremias‬ ‭1‬:‭5", disse ela.

Biancardi posa com maiô recortado

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 13, ao compartilhar um novo registro de sua estadia na Grécia. À espera do primeiro filho com o jogador de futebol da Seleção Brasileira Neymar Jr, a morena posou com um maiô estratégico e deixou a barriguinha à mostra.

No clique, ela aparece feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha. A beldade elegeu uma roupa de banho roxa para o registro. A peça possui uma amarração para esconder a região da virilha, além de um recorte no abdômen. O detalhe chamou atenção para a barriga da gestante, que aparece de forma discreta.

