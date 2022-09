De shorts mínimo e top, Flávia Alessandra exibe corpaço sarado ao treinar em casa

Atriz Flávia Alessandra chamou a atenção ao se exercitar em casa com look micro de ginástica

Redação Publicado em 21/09/2022, às 08h32

A atriz Flávia Alessandra (48) esbanjou sua boa forma ao mostrar um treino em casa. Sem tempo para ir à academia como de costume, a famosa decidiu treinar em casa nesta terça-feira, 20.

Em sua rede social, a loira publicou um vídeo fazendo os exercícios em um cantinho de seu apartamento no Rio de Janeiro e chamou a atenção ao esbanjar seu corpaço torneado em um look micro.

De shortinhos mínimo e um top decotado, a esposa de Otaviano Costa (49) impressionou ao ostentar suas curvas saradas em ação.

"Rotina corrida, pede um treino em casa! Cheguei de viagem agora e não teve como, nessa correria não rolou de encontrar o Rafa no Studio. E muitas vezes é assim, viu? Por isso, ter um treino definido à distância e treinar em casa é a solução e eu vou compartilhar mais com vocês esses exercícios. E você? Prefere treinar na academia ou em casa? Conta pra mim nos comentários", interagiu a famosa com seus seguidores.

Logo nos comentários, os internautas responderam à atriz com muitos elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Minha inspiração real", disseram outros admirando a beleza da artista.

Ainda nesta terça-feira, 20, Flávia Alessandra deu um show de estilo com elegância ao apostar em um vestido de grife bem colado ao corpo. Deslumbrante, ela protagonizou os cliques feitos durante sua passagem a trabalho por São Paulo.

