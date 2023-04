De shorts micro, Gracyanne Barbosa deixa bumbum pelado de fora: ''Que corpo é esse?''

Cobrindo apenas o necessário, Gracyanne Barbosa deixa bumbum e mais de fora ao apostar em look mínimo

A musa Gracyanne Barbosa (39) marcou presença no final de semana em uma feira do mundo fitness e chocou com o look escolhido para o evento. Cobrindo apenas o necessário, a famosa decidiu colocar seu corpaço para jogo ao aparecer no local.

Em sua rede social, a esposa do cantor Belo (48) publicou um vídeo exibindo a produção para o momento e impressionou ao exibir suas curvas mega saradas em uma roupa mínima.

De cropped com mangas e shortinhos minúsculos, Gracyanne deixou seu bumbum de fora e sua barriga sarada também à mostra. De frente e de costas, ela posou para a câmera e revelou de perto a sua boa forma.

Nos comentários da publicação, os seguidores babaram pela influenciadora e seu look diferenciado. "Que corpo é esse, Brasil?", exclamaram ao vê-la. "Quem é musa, nunca perde sua majestade", admiraram outros.

Na última semana, Gracyanne Barbosa chocou ao abrir seu bumbum durante um alongamento intenso no chão. De pernas abertas no limite, ela mostrou sua habilidade singular.

Veja o look mínimo de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa malha sem calcinha e gera comoção em academia

Deslumbrante, a musa Gracyanne Barbosa deixou os seguidores impactados nesta terça-feira, 11, ao surgir pegando pesado em sua rotina de exercícios na academia. Com um look nada básico, ela mostrou seus músculos ao posar de costas em um vídeo bem picante.

Na gravação, a esposa de Belo posou de legging cor de rosa com listras verticais, top minúsculo e os cabelos presos. Após os exercícios, ela ainda flexionou os braços para mostrar os detalhes de seu corpão torneado.

Na legenda, ela caprichou no recado. "Só pra Barbies que gostam de treinar. Meu treino preferido de superiores, são deltoides. Acho que um ombrinho bem trabalhado, deixa um porte mais atlético, sem necessariamente precisar de volume", escreveu.

A publicação deixou os fãs de Gracyanne Barbosa perplexos. "A Barbie maromba mais linda", escreveu uma. Outra soltou: "Um dia terei essa disposição". Uma terceira se impactou: "Mulher, você é um absurdo". Teve ainda quem destacasse um pedaço específico do corpão torneado: "As costas de milhões". Confira: