Gracyanne Barbosa choca ao abrir bumbum em alongamento ousado: ''Dolorida''

Cobrindo apenas o necessário, Gracyanne Barbosa choca ao abrir o bumbum em alongamento mostrando quase tudo

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chocou ao compartilhar um novo vídeo se alongando intensamente. No registro publicado nesta quarta-feira, 12, a influenciadora apareceu de pernas abertas no limite no chão e deu o que falar.

Fazendo a pose quase impossível para a grande maioria das pessoas, a esposa do cantor Belo (48) chamou a atenção ao aparecer "abrindo" seu bumbum musculoso no momento. Cobrindo apenas o necessário, ela deu um show de boa forma ao colocar suas curvas saradas para jogo.

"Hoje vim dividir com vocês, um pouquinho sobre o meu treino de flexibilidade. Todos os dias leio “nossa como você é alongada queria mas não consigo”… E quando leio esses comentários, lembro o quanto é difícil pra mim também, o que faz a diferença e muda o sentido de tudo, é a DEDICAÇÃO!", contou ela sobre a habilidade.



"A dedicação é aquilo que me impulsiona, quando acho que não vou conseguir, quando o cansaço, a preguiça ou o desânimo vem, nem sempre consigo, mas nunca desisto! Se você colocar o seu querer e dedicação à frente de tudo, nada e ninguém vai te impedir de progredir. Tenha atitude, coragem, seja constante! Ser constante é decidir seguir mesmo que isso implique ir contra seus pensamentos", encorajou os seguidores.

Nos comentários, os internautas logo se admiraram com a forma física da famosa. "Ninguém para essa mulher", disseram. "Fico dolorida só de olhar", falaram outros.

Veja o vídeo de Gracyanne Barbosa se alongando:

Gracyanne Barbosa malha sem calcinha e gera comoção em academia

Deslumbrante, a musa Gracyanne Barbosa deixou os seguidores impactados nesta terça-feira, 11, ao surgir pegando pesado em sua rotina de exercícios na academia. Com um look nada básico, ela mostrou seus músculos ao posar de costas em um vídeo bem picante.

Na gravação, a esposa de Belo posou de legging cor de rosa com listras verticais, top minúsculo e os cabelos presos. Após os exercícios, ela ainda flexionou os braços para mostrar os detalhes de seu corpão torneado.

Na legenda, ela caprichou no recado. "Só pra Barbies que gostam de treinar. Meu treino preferido de superiores, são deltoides. Acho que um ombrinho bem trabalhado, deixa um porte mais atlético, sem necessariamente precisar de volume", escreveu.

A publicação deixou os fãs de Gracyanne Barbosa perplexos. "A Barbie maromba mais linda", escreveu uma. Outra soltou: "Um dia terei essa disposição". Uma terceira se impactou: "Mulher, você é um absurdo". Teve ainda quem destacasse um pedaço específico do corpão torneado: "As costas de milhões". Confira: