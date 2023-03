De ponta-cabeça, Gracyanne Barbosa choca com alongamento intenso e quase mostra demais

Gracyanne Barbosa coloca o bumbum pra cima em alongamento impressionante e destaca suas curvas musculosas

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) deixou os seguidores chocados ao mostrar o seu alongamento 'nível hard' nas redes sociais. Desta vez, a musa fez uma pose ousada e difícil encostada na parede e deu destaque para seus músculos impecáveis e a região íntima.

De ponta-cabeça, a esposa do cantor Belo (48) surgiu com as pernas bem esticadas, o bumbum pra cima e se dobrou inteira para se alongar. Usando apenas uma calcinha fio-dental e um top, ela destacou suas curvas poderosas e os músculos definidos.

Gracyanne é conhecida por caprichar nos cuidados com o corpo. Ela frequenta a academia todos os dias e mantém uma dieta rigorosa. Além disso, ela sempre mostra os seus alongamentos e exercícios nas redes sociais para deixar os músculos ainda mais definidos.

Há pouco tempo, Gracyanne revelou qual é o seu peso. Ela subiu na balança logo cedo, sem fazer uma refeição e após o seu treino aeróbico. A balança mostrou que ela está com 87 kg. "Fiz cardio e ainda to em jejum, gente... Vamo pesar... Mas não desce uma grama", desabafou ela sobre não emagrecer.

Gracyanne Barbosa faz dancinha com Belo

No feed do Instagram, Gracyanne Barbosa compartilhou o vídeo de uma dança que fez com o marido, o cantor Belo. Os dois apareceram rebolando e fazendo a mesma coreografia no jardim da casa deles.

“Agora ele é obrigado a dançar comigo. Dança dos Famosos e aqui Dança da Esposa”, disse ela, citando a nova atividade do marido, que é integrante da Dança dos Famosos do programa Domingão com Huck.