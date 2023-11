De look de ginástica, Jojo Todynho exibe novo corpo e faz desabafo severo

Pronta para treinar, Jojo Todynho exibe curvas mais sequinhas e não perdoa ao fazer discurso com bastões na mão

A cantora Jojo Todynho começou a semana nesta segunda-feira, 06, fazendo um discurso motivacional severo. Pronta para ir à academia, a funkeira apareceu com dois bastões nas mãos e falou sobre ter coragem para treinar.

De top e shortinhos, a famosa deixou à mostra seu novo corpo após três meses da cirurgia bariátrica. Com cerca de 26 kg a menos, a artista esbanjou seu corpaço e brincou ao dar o recado brigando com ela mesma.

"Hoje é no amor", brincou Jojo Todynho ao publicar o vídeo gritando com os bastões escritos "motivação" e "diálogo". Nos comentários, os internautas se divertiram. "Depois dessa até levantei", falaram. "Só por isso hoje eu volto pra academia", prometeram outros.

Ainda nos últimos dias, a futura advogada perdeu a paciência mais uma vez com os comentários sobre sua aparência. "Vou deixar um recado para vocês sem noção que vêm nas minhas fotos e acham que são médicas, não sei o que vocês acham que são. Na realidade vocês não são p***a nenhuma. Enfim, lipedema da olhota do c* de vocês, entendeu?!",

Jojo Todynho fica com vergonha após ter cartão recusado

Jojo Todynho teve seu cartão de crédito recusado, nesta quarta-feira, 1, e relatou a situação em seu Instagram, sem contar em que loja houve o "perrengue chique". A cantora informou que pediu ajuda à sua nutricionista e amiga para finalizar a compra.

"Meu cartão não passou porque a bonita passa toda hora. Parcelado a gente compra até jatinho. A Renata [Branco] está vindo aqui me salvar porque aqui não aceita Pix. O tal do perrengue chique. Dá uma vergonha que vocês não têm noção. A gente começa a se sentir caloteiro", disse.

Na sequência, Jojo filmou a chegada de Renata e aproveitou para desabafar com a amiga. "Eu estava aqui branca, da cor da Xuxa, de vergonha! Estava vendo todo mundo ir embora enquanto eu ficava... O caixa ainda ficou bloqueado, só funcionaram outros dois", disse, bem-humorada.

Em agosto, Jojo passou pela mesma situação durante suas férias em Miami. Ela compartilhou uma foto da tela com a informação "recusado".