Jojo Todynho perde a paciência com críticas nas redes sociais: ‘Sem noção’

Jojo Todynho rebate comentários sobre seu corpo e dispara: ‘Vocês têm que operar a língua de vocês'

A cantora Jojo Todynho não gostou nada de ver novos comentários sobre o seu corpo. Ela está em processo de emagrecimento após passar pela cirurgia bariátrica. Porém, alguns internautas apontaram que ela poderia estar com lipedema, que é um distúrbio na distribuição de gordura no corpo, e que teria que trocar as próteses de silicone, e ela rebateu.

A estrela contou que não tem lipedema e disse para os seguidores pararem de dar supostos diagnósticos e comentários sobre seu corpo. "Vou deixar um recado para vocês sem noção que vêm nas minhas fotos e acham que são médicas, não sei o que vocês acham que são. Na realidade vocês não são p***a nenhuma. Enfim, lipedema da olhota do c* de vocês, entendeu?!", disse ela.

E completou: "Outra coisa, 'ah, porque eu acho que você deve diminuir [as mamas]'. Não acha p***a nenhuma, quem acha sou eu, o cirurgião. Se eu acho que tenho que botar uma prótese menor ou maior. Isso é problema meu, porque vai sair do meu bolso e não do seu".

Por fim, ela alfinetou: "Então, faz o seguinte, igual eu faço. Cada um cuida do teu rabo. Eu cuido do meu e vocês cuidam do de vocês. Vocês têm que operar a língua de vocês porque daqui a pouco vai tá arrastando no chão de tanta merda que vocês falam. Depois vocês falam 'p***a a Jojo é grossa, a Jojo é arrogante'. Eu não tenho paciência. Já não tenho altura, imagina paciência. Eu não saio da minha casa para falar de ninguém, eu não vou na foto de seu ninguém pra criticar ninguém. Então se veio no meu Instagram falar merda, vai ouvir também. É assim que funciona".

Jojo Todynho surge com biquíni de fita adesiva

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais ao mostrar como renovou o bronzeado nesta semana. Nos stories do Instagram, a musa apareceu apenas de biquíni feito de fita adesiva ao ir em uma clínica de estética.

Nas imagens, ela surgiu com um modelito mínimo e fininho feito de fita adesiva e deixou à mostra suas curvas impecáveis.

Vale lembrar que Jojo Todynho está em processo de emagrecimento. Ela fez a cirurgia bariátrica há poucos meses e já perdeu cerca de 26 quilos. "Não vai mudar nada na vida de ninguém, porque resultado se mostra na prática… De 145 pra 119 me faz cada vez mais ter a certeza que fiz a escolha certa e tracei o melhor caminho pra minha vida (não quero sua opinião) foque no seu objetivo, vai sem olhar pra trás", falou ela.