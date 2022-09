De bumbum para cima, Gracyanne Barbosa choca ao mostrar seu alongamento: ''Que nível''

Musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar seu alongamento sem limites em vídeo

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 13h34

A musas fitness Gracyanne Barbosa (39) causou ao mostrar seu alongamento intenso na rede social. Nesta quarta-feira, 28, ela compartilhou um vídeo fazendo um treino de mobilidade e deu o que falar com sua flexibilidade.

Usando um look fitness bem colado ao corpo, a esposa do cantor Belo (48) impressionou ao exibir seu corpaço musculoso em ação. De bumbum para cima e pernas aberta, ela ostentou seu alongamento de dar inveja.

Na legenda da publicação, Gracyanne Barbosa aproveitou para fala sobre a importância de se realizar os exercícios para mobilidade.

"Muita gente me pergunta, sobre exercícios de mobilidade, pede pra mostrar, então hoje resolvi compartilhar com vocês, alguns que faço todos os dias. É mobilidade física é essencial para o nosso dia a dia, para que possamos executar movimentos totalmente funcionais", contou sobre a atividade de sua rotina.

A famosa comentou os pontos positivos de se realizar a atividade: "Os benefícios são inúmeros, entre eles: correção de desequilíbrios musculares; diminuição da tensão excessiva dos músculos e manutenção de seu comprimento funcional “normal”; alívio do estresse nas articulações; melhora na eficiência neuromuscular e consequentemente, na função motora; aumento da eficiência do movimento; potenciar a performance".



Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a musa fitness. "Que nível de mobilidade", falaram sobre a habilidade dela. "Você arrasa", elogiaram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 28, Gracyanne Barbosa fez a temperatura subir ao compartilhar uma selfie toda suada após fazer seu cardio matinal sem calcinha.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo de alongamento exibindo parte íntima

Nos últimos meses, Gracyanne Barbosa causou ao publicar um vídeo fazendo um alongamento ousado. De cabeça para baixo, bumbum para cima, ela deixou sua parte íntima em evidência e deu o que falar com o registro na rede social viralizando com o vídeo.

