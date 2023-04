Com look justo, Pérola Faria esbanja boa forma oito meses após parto: "Mami fitness"

A atriz Pérola Faria postou um vídeo de seu treino na academia e incentivou outras mamães

Pérola Faria (31) usou as redes sociais para dividir com os seguidores um vídeo em que aparece treinando pesado na academia.

Oito meses após o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira, a atriz impressionou ao mostrar o corpo sarado ao apostar em um look justo.

Ao mostrar alguns trechos de seus exercícios, Pérola contou que o vídeo era para motivar outras mamães a cuidarem de si. "Mami fitness by @rogeriolapa para incentivar outras mamães aqui", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a artista e a parabenizaram pela inspiração. "Mamãe está com tudo", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Quanto tempo de treino? Pisquei e seu corpo já mudou! Parabéns", falou uma fã. "Obrigada por me inspirar", agradeceu mais uma.

Desabafo sobre a maternidade

Recentemente, Pérola fez um desabafo sobre a maternidade em seu perfil oficial no Instagram. A atriz publicou uma sequência de fotos com o herdeiro e falou sobre como ser mãe a transformou. "Você dá muito colinho? A maternidade é cheia de idealizações e quem é mãe sabe a angústia que é lidar com a comparação e a perfeição inatingível que nos é cobrada diariamente. De uma hora para a outra a vida se transforma. E a gente que pensava ter que ensinar, passa a aprender cada vez mais com um ser tão pequenininho", começou.

"Entre tantas coisas, já escutei muito que não se deve dar colo. Ou deixar dormir no colo. Risco de mimar o bebê ou dele se acostumar com seu abraço e não saber mais ficar sem. Sei que toda mãe se vê perdida e numa tentativa de resgatar a si e também seu tempo, suas funções. Mas tem algo mais desejável do que seu filho querer cada vez mais o seu cheirinho? Estamos tão focadas no que temos que fazer depois daqui, mais tarde, amanhã, que esquecemos de nos entregar à esses momentos tal como nossos pequenos se entregam pra nós."

"Com todo o peso e cansaço que já existe na transformação de uma mulher à mãe, que tal levarmos com mais carinho e leveza esses respiros que nos convidam a uma pausa? Uma hora ele vai dormir a noite toda. Uma hora ele VAI dormir sozinho. Sim, ele VAI entender que você precisa ir. Mas e agora? Você entende que ele precisa que fique? Tem coisa mais gostosa do que ser amado incondicionalmente simplesmente por existir? Esse tempo não volta, e mais: ele tá passando depressa. Enquanto leu esse post, ele já passou. Vai brincar com seu filho. Vai dormir ao ladinho dele. Dá muitos beijos, muito carinho e eeeenche de colinho até não aguentar mais. Até que ele te dê colo", finalizou.

