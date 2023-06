Com look fitness, Ana Furtado choca ao mostrar flexibilidade durante alongamento

A apresentadora Ana Furtado surpreendeu os fãs das redes sociais ao mostrar toda sua flexibilidade enquanto se alongava

AnaFurtado, mulher do diretor da TV Globo Boninho, surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 6, ao compartilhar um vídeo mostrando toda sua flexibilidade durante o seu alongamento.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a apresentadora, que encerrou seu contrato com a Globo no ano passado, aparece usando um look fitness: um top e uma calça legging, deixando em destaque sua cintura fininha e definida.

Depois, ela começa a fazer o alongamento, e ao compartilhar o registro, aconselhou os seguidores. "Lembretes do dia: Antes ou depois do treino, nada de pular os alongamentos! Beba água e coma direitinho seus vegetais. O corpo agradece", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza e boa forma da apresentadora, e também falaram sobre o alongamento. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Eu sempre pulo", confessou outra. "Linda, uma inspiração", falou uma fã. "Eu alongo todos os dias antes de dormir e quando acordo", revelou mais uma.

Confira o vídeo de Ana Furtado se alongando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Leia também:Ana Furtado compartilha clique inédito do irmão de Boninho: ''Parceiro''

Pedido inusitado para o marido

A apresentadora Ana Furtado está curtindo uma viagem de férias com o marido, o diretor global Boninho, em Nova York, nos EUA, e nas redes sociais, a famosa compartilhou novas fotos do que eles estão fazendo por lá e surpreendeu ao mostrar seu lado mais divertido.

Nos registros, a ex-global apareceu curtindo o dia usando um look fitness e contou que saiu com o esposo para realizar uma atividade no parque, mas que acabou mudando de ideia e o surpreendeu com um pedido inusitado no local.

"Expectativa: pronta pra uma corridinha no Central Park x Realidade: "amor, e se… a gente for ali no carrossel rapidinho?" E fui! Divirta-se!", falou a apresentadora sobre ter ficado com vontade de ir ao brinquedo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!