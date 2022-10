Cauã Reymond deixa web babando ao postar foto após treino: ''Deus tem seus escolhidos''

Ator Cauã Reymond arranca elogios dos fãs ao surgir com regata suada após treino pesado e exibe braços e abdômen musculosos

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 12h02

O ator Cauã Reymond (42) roubou a cena nas redes sociais ao começar esta segunda-feira, 24, todo animado!

O marido de Mariana Goldfarb (32) aproveitou a manhã para treinar e deixou os fãs babando ao compartilhar uma selfie no espelho após o treino. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o galã aparece de shortinho com uma regata branca toda suada.

Após pegar pesado nos exercícios físicos, o famoso deixou os braços musculosos à mostra na camisa coladinha ao corpo e o abdômen trincado. "Segunda começou suando", legendou Cauã Reymond na publicação, que recebeu muitas curtidas e chuva de elogios dos fãs.

"Deus é brasileiro", "Sem um pingoooo de estrutura", "Que homem", "DELÍCIAAAAA!!!!! Perfeitooooooo", "Começou! Suando! E a gente abrindo o Insta e praticamente infartando!", "Perfeição tem nome e sobrenome", "Deus tem seus escolhidos, sem dúvida nenhuma", babaram os fãs pelo corpaço de Cauã.

Cauã Reymond deixa web babando com foto após treino:

Cauã Reymond relembra sucesso de 'Avenida Brasil'

Há 10 anos, a novela de sucesso Avenida Brasil chegava ao fim nas telinhas da Globo, e o ator Cauã Reymond fez questão de recordar o trabalho importante na sua carreira nas redes sociais! O galã compartilhou uma sequência de fotos da trama de João Emanuel Carneiro em que aparece ao lado de grandes nomes, como Adriana Esteves, a eterna Carminha, a intérprete de Rita/Nina, Débora Falabella, e de Tufão (Murilo Benício). "10 anos atrás ia ao ar o último capítulo de #AvenidaBrasil. Onde você assistiu?! #OiOiOi", escreveu Cauã ao legendar a postagem, que interpretava Jorginho no folhetim.

