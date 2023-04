Carolina Dieckmann choca ao mostrar alongamento intenso: ''Ninja''

Atriz Carolina Dieckmann choca ao abrir as pernas no limite fazendo yoga em sua mansão

A atriz Carolina Dieckmann (44) começou o dia com muita disposição nesta terça-feira, 11, e impressionou ao mostrar sua habilidade no yoga. Inclusive, ela chocou ao exibir a flexibilidade de suas pernas.

Nos registros compartilhados pela artista, ela apareceu deslumbrante esticando as pernas na área externa de sua mansão, que conta com uma piscina e bastante área verde.

De look fitness estiloso, Carolina Dieckmann deu um show de beleza natural e boa forma ao aparecer fazendo os movimentos com seu corpo. "Não se esqueça de se movimentar… bora?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a habilidade da atriz. "Ninja", disseram os seguidores. "O alongamento da gata, quero ser assim quando crescer", falaram. "Se eu tentar, acho que fico sem andar uns 2/3 dias", confessou outro.

Veja as fotos de Carolina Dieckmann fazendo alongamento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann cai no choro com surpresa do marido e dos filhos

No domingo, 09, a atriz Carolina Dieckmann participou do Domingão com Huck como jurada do quadro Dança dos Famosos e foi pega de surpresa com uma homenagem de sua família!

O apresentador Luciano Huck (51) deixou a artista chocada ao mostrar um depoimento de seu marido, Tiago Worcman, e dos dois filhos, Davi Frota (23), do relacionamento com o ator Marcos Frota (66), e José Worcman (15), da relação atual.

No vídeo em rara aparição, Worcman e os herdeiros de Dieckmann fizeram uma linda declaração para a atriz. "Tô aqui pra dizer que te amo muito, muito difícil na frente de câmera, mas você sabe como é grande o meu amor por você", começou o marido, antes de virar a câmera e exibir José e Davi ao seu lado para a homenagem.

"Te amo muito. Você sabe como e difícil para nós dois falar na frente da câmera. Mas a gente te admira tanto que acaba valendo a pena. A gente te ama muito. Beijos", disse José. "É isso, mamãe. Como você sabe, a gente te tem como exemplo em todos os sentidos, tanto na parte artística quando maternal, de família, como pessoa", falou Davi.

Em seguida, o herdeiro mais velho continuou: "A gente cresceu sempre vendo você na TV, mesmo a gente não tendo nenhuma afinidade com a câmera. A gente aprende muito, te admira cada vez mais. Sempre mandando muito bem em tudo o que você faz. A gente tem muito orgulho de você".

Dieckmann não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro. "Vocês são os amores da minha vida, por quem eu faço tudo, as coisas mais difíceis, as coisas que parecem impossíveis. Mas quando a gente ama, tudo fica fácil, tudo fica bom, tudo se encaixa, tudo acontece. Eu amo muito vocês três", declarou Carolina.

Confira o momento de Carolina Dieckmann: