Após 120 dias de dieta restrita, Marcos Mion se permite comer manga

Quase sem nada de gordura após dieta rígida, Marcos Mion se permite comer manga e revela que fruta era seu maior desejo durante o processo

O apresentador Marcos Mion compartilhou um momento marcante de seu processo de mudança de shape para viver Max Machadada em filme. Após 120 dias de dieta restrita para secar o máximo de gordura de seu corpo, o famoso mostrou o momento em que matou a vontade de comer o que mais desejava: uma manga.

Apesar de ser apenas uma fruta, ou seja, um alimento saudável, ela não estava totalmente liberada em seu plano alimentar. O comunicador global então explicou o motivo de preferir não comê-la para não atrapalhar o processo em seu psicológico.

"QUANDO UMA MANGA VIRA UMA LIÇÃO PRA VIDA… É muito importante para as pessoas que querem conquistar grandes feitos, que querem viver grandes sonhos, entenderem que o prazer imediato te afasta cada vez mais do objetivo final. Tudo na vida, que vale a pena, que envolve evolução e construção, inclui um processo difícil e doloroso. Inclui privação. Inclui desespero e vontade de desistir, de falhar", refletiu ele.



"Quem consegue achar conforto na dor, prazer no desconforto, se torna impossível de parar. E quem consegue aguentar o processo até o fim, alcança. E sabe o que é mais louco? Quando você vive o processo e esquece o objetivo final, quando você atinge esse lugar tão esperado, ele já não tem mais tanto valor. Vira apenas uma consequência óbvia do resultado de tudo que você investiu e fez", comentou.



Por fim, ele concluiu: "Não é apenas sobre o que você faz, mas por quanto tempo consegue fazer com excelência! Minha vitória não foi a manga e nem o shape final. Foram os meses que eu já estava vivendo em restrição extrema, treinando 4 vezes por dia, sem ver os resultados que ainda não apareciam. É ali que você se torna um vencedor".

Ainda recentemente, Marcos Mion chocou ao mostrar o aspecto de sua pele após o processo radical. O artista puxou a pele e exibiu como ela está bem fina, sem gordura.

Marcos Mion perdeu 10 quilos

Recentemente, Marcos Mion contou que já emagreceu 10 quilos em sua preparação para o filme. "Não é pra ganhar biscoito! É pra mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada. Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro. E até 4 treinos/dia quando dá. Não foram 70 dias pra fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida", disse ele.

Então, o artista contou que emagreceu. "Esse tempo foi para secar a gordura num processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam “escondidos”. Porque normalmente a pessoa emagrece perdendo gordura e músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo a cada dia", afirmou.