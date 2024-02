Musculoso, Marcos Mion choca ao puxar a pele da barriga: ‘Sensacional'

Marcos Mion exibe seu corpo quase sem nada de gordura após gravação de filme e surpreende ao puxar a pele para mostrar o quanto está magro

O apresentador Marcos Mion mostrou um novo vídeo para ostentar sua boa forma. Ele conquistou o corpo ainda mais musculoso nos últimos tempos para a gravação de um filme e impressionou ao aparecer quase sem nada de gordura corporal.

Nas redes sociais, ele mostrou seu corpo musculoso e até puxou a pele da barriga para mostrar o quarto seus músculos estão definidos. A beleza do artista impressionou seus seguidores, que o encheram de elogios. “Sensacional”, disse um seguidor. “Tá tirando onda”, afirmou outro. “Resultado de muita disciplina”, escreveu mais um.

Na legenda do vídeo, Marcos Mion falou sobre o fim das gravações e o desafio de se manter magro. "EU SEI QUE CHOCA MUITA GENTE, mas existe contexto, profissionalismo, dedicação extrema, superação e, acima de tudo, um sonho realizado por trás dessa transformação física. Além da pressão de honrar meu ídolo @officialslystallone quando fez seu Rocky Balboa! Ontem me despedi do Max Machadada, meu maior personagem. Meu primeiro protagonista no cinema: o maior lutador brasileiro de MMA, que encara o fim de sua carreira ao mesmo tempo que recebe a notícia que tem um filho autista de oito anos. Foi um mergulho profundo em camadas variadas desse personagem, misturado com muitas situações que eu vivi na minha vida com meu filho, Romeo, emprestadas à relação do Max com seu filho", disse ele.

E completou: "Nunca tentem tirar a gordura do corpo sem a ajuda de profissionais experientes. Um desafio de dar medo para encarar aos 44 anos, com lesões no ombro e na coluna, além de todas as dores nas articulações de anos de treino exageradamente pesado e intenso. O mais difícil, como já falei algumas vezes, não foi chegar no shape, mas mante-lo por 2 meses. Vi meu metabolismo mudar radicalmente pra melhor e agora tá difícil de me despedir das formas físicas do Max. Mas não tem jeito: manter a % de gordura quase nula exige esforço sobre humano e é duro pra todos que vivem comigo. Um pai que, aconteça o que for, passa duas horas por dia no aeróbio + uma hora e meia na academia, um marido que não tem vida social, não divide um momento de prazer com a esposa…foco extremo. Sem errar. Nena, serei eternamente grato por você aguentar e aceitar que eu me dedique ao meu trabalho da forma que me dá prazer e sei fazer: com 100% de intensidade".

Marcos Mion perdeu 10 quilos

Recentemente, Marcos Mion contou que já emagreceu 10 quilos em sua preparação para o filme. "Não é pra ganhar biscoito! É pra mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada. Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro. E até 4 treinos/dia quando dá. Não foram 70 dias pra fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida", disse ele.

Então, o artista contou que emagreceu. "Esse tempo foi para secar a gordura num processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam “escondidos”. Porque normalmente a pessoa emagrece perdendo gordura e músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo a cada dia", afirmou.