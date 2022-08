Aos 64 anos, Zilu Camargo pega pesado na academia e choca: ''Sofrido''

Zilu Camargo impressionou ao dar show de energia em treino na academia

Redação Publicado em 01/08/2022, às 11h06

Aos 64 anos, Zilu Camargo deu um show de energia e boa forma nesta segunda-feira, 01, ao compartilhar um vídeo treinando na academia.

De look fitness e de máscara para se proteger, a empresária, que está morando nos EUA, apareceu fazendo um exercício de força com aeróbico bem rápido e impressionou com sua resistência.

"Toda segunda é assim... sofrido!", disse Zilu Camargo ao aparecer queimando muitas calorias com estilo e classe.

Nos comentários da publicação, os internautas não deixaram de admirar a mãe de Wanessa Camargo (39). "Queria essa disposição", falaram. "Por isso é linda", disseram outros.

Zilu Camargo desabafa sobre saudade do Brasil

Longe do Brasil desde o início da pandemia, Zilu Camargo recentemente desabafou sobre a falta que sente da família. Inclusive, a empresária não chegou a ver o nascimento da neta, filha de Camilla Camargo (36).

"Ai que vontade de ir embora pro Brasil... ver meus filhos, meus netos, minha família... acho que não estou aguentando mais de saudade!", disse ela na ocasiao.

