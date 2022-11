Aos 49 anos, Scheila Carvalho aposta em look branco de ginástica e choca com corpaço

Scheila Carvalho revelou curvas turbinadas em roupa branca de treino e chamou a atenção

A ex-dançarina Scheila Carvalho (49) mostrou que está com tudo em cima! Em novos stories compartilhados em sua rede social nesta sexta-feira, 04, a morena surgiu deslumbrante pronta para treinar e chamou a atenção.

Em um dos espelhos da mansão onde vive com a família, a famosa se gravou toda arrumada para se exercitar e impressionou ao exibir suas curvas saradas bem desenhadas em uma roupa branca bem colada.

Vestindo look fitness estiloso, Scheila Carvalho esbanjou seu corpaço escultural e provou que está no auge de sua boa forma prestes a completar 50 anos.

Fazendo várias poses no espelho, a dançarina se exibiu de frente e de costas. Revelando seu bumbum empinado e sua barriga chapada no conjuntinho, ela impressionou os seguidores com vídeos do momento.

Scheila Carvalho exibe corpaço em look branco de ginástica; confira:

Scheila Carvalho faz festão de aniversário para os 12 anos da filha

Recentemente, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de 12 anos de sua filha, Giullia Santos, com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a herdeira e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

