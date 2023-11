Anne Lottermann exibe corpo sarado durante treino na academia

A apresentadora Anne Lottermann chamou a atenção dos seguidores ao exibir o corpaço nas redes sociais

A jornalista Anne Lottermann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao exibir seu corpo sarado durante o treino na academia. No vídeo publicado no feed do Instagram, a apresentadora exibiu toda sua boa forma ao surgir usando um top e um shorts, enquanto fazia alguns exercícios.

"Projeto desespero do @treinadoraquino @fisiotrainersaquino. Dizem que nesse calor um treino vale por dois. Confere?", questionou a artista, completando a postagem com as hashtags: 'saúde', 'projeto verão atrasado' e 'vai que dá'.

Os seguidores de Anne encheram a postagem de curtidas e de elogios. "A mais linda", disse uma seguidora. "Foco", escreveu outra. "Atleta", comentou um seguidor. "Te admiro muito", confessou um admirador.

Vale lembrar que a apresentadora é mãe de Gael e Leo, fruto de seu casamento com Flávio Machado, que morreu em 2017, vítima de um câncer no peritônio.

Confira a publicação:

Anne Lottermann revela batalha contra câncer após a morte de seu marido

Em participação do podcast Reviravolta, a apresentadora Anne Lottermann revelou que enfrentou uma batalha contra um câncer. A descoberta da doença aconteceu logo após a morte de seu marido, o publicitário Flávio Machado, que faleceu em 2017, aos 41 anos, em decorrência de um tumor raro no peritônio.

"Um ano depois que ele desencarnou, eu tive um câncer de pele. Nunca falei isso. No processo do hospital, eu já desenvolvi esse câncer de pele. Às vezes, você quer tirar da pessoa aquela dor e puxa para você. Ele estava com câncer e eu acabei desenvolvendo aquela coisa do câncer de pele. Um ano depois, eu estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia de pele", revelou a comunicadora, que já trabalhou com Faustão. Confira a declaração completa!