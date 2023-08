Amanda Meirelles mostra mudanças em seus hábitos: "Vida mais saudável"

Em seu Instagram, a campeã do BBB 23 Amanda Meirelles mostrou mudanças em sua rotina, que terá hábitos mais saudáveis

A campeã da 23ª edição do Big Brother Brasil, Amanda Meirelles, está de vida nova! Nesta segunda-feira, a médica e influenciadora digital usou suas redes sociais para mostrar aos seus seguidores algumas mudanças em sua rotina.

Através do feed do seu Instagram, Amanda surgiu usando roupas de ginástica, preparada para iniciar hábitos mais saudáveis no seu dia a dia. Ela publicou vídeos realizando exercícios físicos, além de um prato bem colorido com frutas para melhorar sua alimentação.

"Segundou e por aqui a busca por uma vida mais saudável continua. E por aí, me conta...", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação. Nos comentários, seus fãs mostraram todo apoio a sua nova fase. "Você inspira muito a gente, Amandinha! Vamoooo", disse seguidor. "Eita que linda, eita que fit elaaaaa! Bora, Mands", incentivou outro.

Confira a publicação:

Amanda Meirelles visita hospital que trabalhava antes do BBB

Antes de se tornar a grande vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles era médica intensivista. E no último dia 14, ela decidiu voltar aos velhos tempos e visitar o hospital onde trabalhou antes de participar do reality.

Através de seus stories, a milionária deu destaque para os profissionais que trabalham atualmente na primeira UTI que ela trabalhou. E em vídeo, ela disse que ficou muito feliz que toda a equipe torceu para ela no BBB e mostrou alguns de seus ex-colegas de trabalho, que aproveitaram para matar a saudade da amiga.

Na visita, a doutora mostrou detalhes do hospital, incluindo o quarto de descanso dos plantonistas, o setor de hemodiálise, o refeitório dos médicos, sala de reuniões e até mesmo o centro cirúrgico. Nos registros, ela mostrou a diversão com a equipe e relembrou de alguns momentos de sua antiga rotina.

Em seu feed do Instagram, Amanda posou com seu jaleco personalizado com seu nome e compartilhou cliques junto de seus colegas. "'Só Deus sabe o quanto eu corri e o que fiz pra chegar aqui'. Dia de muita memória pelos corredores do hospital", escreveu a médica na legenda da publicação.

Nos comentários, vários seguidores a saudaram pela profissão de respeito. "Saudades de vê-la assim, com seu jaleco, mas feliz com cada passo dado minha filha!", disse Regiane Meirelles, mãe de Amanda. "Você nasceu para tocar pessoas, para mudar a vida delas. Você fez isso dentro de um hospital e segue fazendo isso quando usa suas redes para informar", escreveu uma amiga da ex-BBB.