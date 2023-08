Amanda Meirelles se diverte ao visitar hospital que trabalhou antes do BBB

A vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles relembrou o passado ao visitar hospital que trabalhava antes da fama

Muito antes de ser vencedora do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles era médica intensivista. E nesta segunda-feira, 14, a milionária visitou o hospital que trabalhou antes do reality show e mostrou um pouquinho da experiência para seus seguidores.

Nos stories de seu Instagram, a doutora exibiu a sua visita e deu destaque para os profissionais que trabalham atualmente na primeira UTI que ela trabalhou. E em vídeo, ela disse que ficou muito feliz que toda a equipe torceu para ela no BBB e mostrou alguns de seus ex-colegas de trabalho, que aproveitaram para matar a saudade da amiga.

Na visita, a campeã mostrou detalhes do hospital, incluindo o quarto de descanso dos plantonistas, o setor de hemodiálise, o refeitório dos médicos, sala de reuniões e até mesmo o centro cirúrgico. Nos registros, ela mostrou a diversão com a equipe e relembrou de alguns momentos de sua antiga rotina.

Em seu feed do Instagram, Amanda posou com seu jaleco personalizado com seu nome e compartilhou cliques junto de seus amados colegas. "'Só Deus sabe o quanto eu corri e o que fiz pra chegar aqui'. Dia de muita memória pelos corredores do hospital", escreveu a médica na legenda da publicação.

Nos comentários, vários seguidores a saudaram pela profissão de respeito. "Saudades de vê-la assim, com seu jaleco, mas feliz com cada passo dado minha filha!", disse Regiane Meirelles, mãe de Amanda. "Você nasceu para tocar pessoas, para mudar a vida delas. Você fez isso dentro de um hospital e segue fazendo isso quando usa suas redes para informar", escreveu uma amiga da ex-BBB.

"Pra sempre nossa doutora Amanda", enalteceu fã. "Meirelles’s Anatomy", brincou outro, referenciando à série hospitalar Grey's Anatomy. "Na skin doc, como não te admirar mais?", disse mais um. "Linda, doutora Amanda! Só orgulho de você", celebrou seguidor.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Amanda Meirelles recebe carro de R$ 200 mil que ganhou no 'BBB 23'

Na última semana, a campeã do BBB Amanda Meirelles usou suas rede sociais para compartilhar novidade com seus seguidores. A doutora mostrou que finalmente recebeu o carro que conquistou no programa após vencer uma prova de resistência no reality show.

O veículo vale cerca de R$ 200 mil e foi ganho por Amanda durante disputa para uma vaga na final. A campeã venceu a prova após a desistência de Aline Wirley, que saiu da prova após 17 horas de participação por estar com vontade de ir ao banheiro.

Em seu Instagram, Amanda celebrou a chegada do presente com uma foto aproveitando o carrão. "Uma mulher com seu carro novo, não quer guerra com ninguém. Foram mais de 17h de resistência, quem aqui lembra?", escreveu ela na legenda da publicação.