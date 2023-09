Amanda Meirelles encanta seguidores com fotos na academia: "Musa fitness"

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, passa a apostar na vida fitness e encanta seus seguidores com cliques na academia; confira as fotos!

Desde o início do segundo semestre deste ano, a campeã do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, está apostando em uma vida mais saudável. Além de ter melhorado a sua alimentação, com uma dieta balanceada, ela também está firme e forte em sua rotina de exercícios.

Nesta quarta-feira, 13, a milionária decidiu deixar seus seguidores babando com novos cliques feitos durante visita à academia. De roupa de ginástica, que deu destaque para seu corpão, a médica posou em frente ao espelho do local e fez diversos registros de seu treino.

Amanda não deixou de exibir suas pernas lindíssimas, resultado de sua disciplina na nova rotina, e fez questão de se mostrar fazendo os exercícios. "Quartou na tentativa por aqui", escreveu ela na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de se derreter pelas novas fotos. "Gataaa", escreveu a ex-BBB 19, Elana Valenária."Amando acompanhar sua rotina no mundo fitness", disse fã. "Meu Deus como tá focada essa Amanda", brincou outro. "Musa fitness", enalteceu mais um. "Um mulherão desses", disparou seguidor.

Confira a publicação:

Mel Maia mostra estado pós-treino pesado na academia

Outra famosa que sempre está focada na vida fitness é a atriz Mel Maia. No início desta quarta-feira, 13, a ex-namorada do MC Daniel surpreendeu seus seguidores ao mostrar sua situação após um treino pesado. Ela apareceu conjunto formado por top e calça legging, meias nos pés e o cabelo preso.

A artista surgiu nos stories de seu Instagram deitada no chão, ofegante e ainda com as luvas de boxe nas mãos. "O estado da gata", legendou o vídeo. Vale lembrar que quem cuida de seu treino é a personal trainer Carol Vaz, que é conhecida por suas rotinas de exercício pesadas. Além do treino intenso com a supervisão da treinadora, ela também realiza outros exercícios, como o boxe.