Focada! Mel Maia mostra estado pós-treino pesado na academia

Mel Maia costuma usar suas redes sociais para compartilhar seus momentos fitness

Mel Maia compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13, sua situação pós-treino. De conjunto formado por top e calça legging, meias nos pés e o cabelo preso, a atriz de 19 anos apareceu no vídeo fazendo caras e bocas. "O estado da gata", legendou o vídeo.

Em um Story seguinte, ela surge deitada no chão, ofegante e ainda com as luvas de boxe nas mãos. A responsável pelo físico de Mel é Carol Vaz, conhecida na internet por seus treinos pesados. Além do treino intenso com a supervisão da treinadora, ela também realiza outros exercícios, como o boxe.

Mas não é só do físico que Mel vem cuidando, recentemente a atriz fez um desabafo sobre sua saúde mental e sua rotina cansativa. A artista, que estava no ar em Vai Na Fé, falou sobre ter ansiedade e estar com insônia.

"Já tem uns dias que eu to sofrendo de insônia e eu fico rolando na cama e não consigo dormir por mais que eu esteja muito cansada... não consigo, acho que é ansiedade", comentou ela ao dizer que fica melhor na companhia de pessoas queridas. "Que saco... isso atrapalha tanto a vida de tanta gente", lamentou.

"Quando eu to com meus amigos, as pessoas que eu amo, minha ansiedade parece que vai embora, é muito importante ter essa relação com os amigos, faz muito bem pra saúde mental", declarou ela sobre não se sentir mais culpada ao querer sair e curtir o tempo livre.

