Boca de Mel Maia chama atenção em foto e seguidores questionam: 'Fez preenchimento labial?'

A atriz Mel Maia postou fotos de viagem e lábios mais grossos foram alvos de comentários entre os fãs

Mel Maia passou o fim de semana em Búzios, no Rio de Janeiro, na companhia de amigos e usou as redes sociais para compartilhar fotos da viagem. Mas, para muitos seguidores, um outro detalhe chamou mais atenção: a boca da atriz. Nos comentários, muitos apostam que a jovem tenha feito preenchimento labial.

"Mel, a sua boca já é bonita. Começa não", aconselhou uma. "Ah, bem que vi que tinha algo diferente", falou outra. "Também reparei", concordou uma terceira. "Achei que eu estava vendo coisa. Acho a Mel tão perfeita. Mas se fizer algo, quem tem que gostar é ela, né", acrescentou uma.

"Ela fez preenchimento labial?", questionou um. "Ela já tinha falado que ia fazer e não é a primeira vez que faz. Acho que é a segunda aplicação já", respondeu uma. "Tão jovem e já se submetendo a procedimentos sem necessidade. Tão linda natural", destacou uma.

Por enquanto, Mel Maia não se pronunciou sobre os boatos.

Fãs de Mel Maia suspeitaram de preenchimento labial (Foto: Reprodução Instagram)

"Moça bonita, para que fazer isso na boca", perguntou um. "É impressão minha ou a Mel está mudando o rosto?", indagou uma. "Pior que está", lamentou uma. "Ela está ficando com o rosto estranho já", avaliou um. "Mel exagerou um pouco na boca. Não ficou natural", apontou mais uma.

Solteira e de férias

Mel Maia está de férias da TV desde o fim da novela "Vai na Fé". Em julho, a atriz curtiu férias no exterior sem a família e curtiu famoso parque temático que existe na capital francesa. Recentemente, ela anunciou o término do namoro com MC Daniel e deixou claro que ela e o funkeiro seguem amigos.

"Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim", escreveu nos Stories do Instagram.

Mel e Daniel assumiram o romance no fim de 2022 e passaram por uma breve separação. Porém, reataram o relacionamento no começo de agosto.