Sertanejo Kauan celebra o aniversário da esposa, Sarah Biancolini, com festa surpresa em SP

Esposa do sertanejo Kauan, Sarah Biancolini fica radiante com festa para comemorar seu aniversário de 28 anos

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 12h56

O cantor Kauan (33), da dupla com Matheus, fez uma festa surpresa para celebrar o aniversário de sua esposa, a influencer Sarah Biancolini. Ele reuniu os amigos do casal para comemorar os 28 anos de vida dela – que serão completados na próxima sexta-feira, 7.

A celebração contou com shows do grupo Jeito Moleque, da cantora Yasmin Santos e também do marido da aniversariante. A festa teve o tema do WebShow dela, o Aqui Em Casa, que ela faz com Laddy Nada, e contou com decoração feita com arcos de led.

Veja as fotos da festa de Sarah Biancolini, esposa do cantor Kauan:

Fotos: Divulgação