Filha de Nathalia Dill comemora aniversário toda estilosa: ''Sua cara''

Com festinha temática, filha de Nathalia Dill comemorou aniversário de dois anos em grande estilo

A filha de Nathalia Dill (36), Eva (2), fez aniversário nos últimos dias e ganhou uma festinha temática especial para o momento. Nesta quarta-feira, 28, a atriz compartilhou fotos do evento e encantou com os detalhes.

Nos registros, a artista mostrou que o evento teve muita comida que criança adora e uma mesa deslumbrante para celebrar o novo ciclo da herdeira. Com flores e doces inspirados no fundo do mar, Eva soprou as velhinhas no clima de peixes e conchas.

"Mais um pouquinho desse dia de festa para os 2 anos de Eva. Um agradecimento especial aos parceiros responsáveis por cada detalhe lindo e inesquecível", disse Nathalia Dill ao exibir um pouco do dia especial.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a filha da atriz e a festa. "Linda festa", elogiaram. "Ela é sua cara! Cópia total", notaram outros a semelhança da menina com a mãe. "Eu amei cada detalhe", falaram os fãs.

Filha de Nathalia Dill rouba a cena em passeio na pracinha

A atriz Nathalia Dill aproveitou uma tarde de sol no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 5, para curtir um passeio ao ar livre com a filha, Eva, fruto do casamento com o músico Pedro Curvello. As duas foram fotografadas durante um dia de brincadeiras em uma pracinha.

Mãe e filha foram vistas tomando água de coco juntas e se divertindo com os brinquedos. Eva ainda explodiu o fofurômetro ao mostrar o quanto já cresceu e exibir seus sorrisos.