É pra quem pode! Madrinhas de Ronaldo e Celina Locks ganham presente de R$ 2,4 mil

Madrinhas de Ronaldo e Celina Locks ganham presente luxuoso; casamento acontece nesta sexta na Espanha

Às vésperas do grande dia, a noiva Celina Locks presentou as madrinhas de seu casamento com Ronaldo com um presente nada básico. É que ela surpreendeu as convidadas nesta quinta-feira, 28, com mimos personalizados.

Cada uma recebeu um colar da grife Tiffany, com pingente de coração, avaliados em US$ 400 cada um, o equivalente a R$ 2,4 mil de acordo com a cotação atual. Nomes como Sabrina Sato e Schynaider Moura receberam o mimo nada básico.

O presente foi entregue durante a white party, segundo dos três eventos realizados pelo casal em Ibiza, na Espanha. Nas redes sociais, artistas como Galvão Bueno, Kaká e João Guilherme Silva surgiram sorridentes durante a cerimônia. A noiva também surgiu deslumbrante para a festa e apostou em um look com muitas joias e acessórios de luxo.

Ronaldo Nazário e Celina Locks estão juntos desde 2015, mas o craque só pediu a noiva em casamento em janeiro deste ano. Este é o quarto relacionamento sério do craque, que já se envolveu com Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Maria Beatriz Antony.

Os dois já fizeram a cerimônia de casamento na segunda-feira, 25. Na sexta-feira, o casal ainda realiza a terceira parte da festa, que será um verdadeiro banquete servido aos convidados. A comemoração acontece em Ibiza, na Espanha.

Veja:

Colar recebido pelas madrinhas de Ronaldo e Celina Locks/ Foto: Divulgação

Sabrina Sato usa look poderoso no casamento de Ronaldo

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks nesta segunda-feira, 25. Para o evento luxuoso em Ibiza, na Espanha, a famosa não economizou no look e surpreendeu com um vestido caríssimo, de modelo comportado, mas nada discreto.

Em sua rede social, a artista, conhecida pelas suas produções icônicas, exibiu cliques usando a peça de grife que já custou até R$ 56 mil em um site do Brasil. O modelo longo, de cor rosa e com acabamento de plumas foi combinado com uma carteira prata brilhante e óculos escuros, também brilhantes.