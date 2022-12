Danielle Winits manda recado especial para o enteado, Pedro

André Gonçalves comemora o aniversário do filho Pedro e Danielle Winits também deixa um recado para o enteado

O ator André Gonçalves comemorou o aniversário do filho Pedro com uma homenagem especial nas redes sociais. O rapaz completou 21 anos e ganhou uma mensagem do pai e da madrasta, a atriz Danielle Winits.

André falou sobre a data especial na vida do filho. "Feliz aniversário, filhão! Você é muito especial para nós. Saúde e amor sempre em sua vida! Sucesso nas suas escolhas! Continue realizando seus sonhos e nos cubra de orgulho eternamente. Te amamos", afirmou ele.

Nos comentários, Danielle Winits falou de sua admiração pelo enteado. "Te amamos tanto, Pedro! Você é uma luz rara, uma força da natureza, um amor puro que ilumina um mundo tão lotado de sombras! Estamos, como sempre estaremos, ao seu lado e ao lado de sua mãe maravilhosa para o que for! Viva sua vida longa e linda, meu amado!", disse ela.