Brazilian Bacon Day: festival que reúne rock e bacon tem data, local e line-up confirmados

O Brazilian Bacon Day está de volta! Após dois anos sem ser realizado por causa da pandemia, o BBD vai matar a fome de rock e bacon, no dia 24 de setembro, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto, São Paulo.

Em sua 5ª edição, o festival que é considerado o maior evento gastronômico do interior de SP, terá no line-up Pitty, CPM22, Raimundos,Biquini Cavadão, Epicco, Classical Queen Cover e Ameslari. Já o outro protagonista, o bacon, estará presente em cerca de 20 versões diferentes, desde as mais conhecidas como no hot dog, batatas fritas, pipoca, coxinhas, até nas mais diferentes, como brigadeiro de chocolate com cerveja e bacon, mini churros com farofa de bacon e fondue de bacon e chocolate. Para quem não come carne, haverá quatro opções de pratos vegetarianos.